Musa do OnlyFans diz gastar R$ 28 mil por mês para cuidar das pernas

A musa do OnlyFans Marie Temara revelou que gasta cerca de R$ 28 mil por mês apenas para cuidar de suas pernas.

O que aconteceu

Temara afirmou que suas pernas são sua "fonte de renda" e seus "bens mais valiosos". "Minhas pernas longas são minha fonte de renda, todo mundo tem fantasia com elas", declarou em entrevista ao New York Post.

A musa detalhou os cuidados com os membros inferiores de seu corpo. "Eu frequento consultas de cuidados com as pernas até cinco vezes por mês, o que inclui massagens para manter os músculos tonificados e tratamentos para eliminar imperfeições".