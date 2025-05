Murilo Benício diz que fim com Gio Antonelli foi conturbado: 'Teve litígio'

Ele destacou que a amizade com Giovanna também era essencial por causa de Pietro, fruto do casamento entre os dois. "Uma psicóloga falou: 'se você não se dá bem com a mãe [do seu filho], ele começa a duvidar que é fruto de um amor'. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Então principalmente com quem você tem filho, tem que fazer uma força [para se dar bem]".

Murilo Benício e Giovanna Antonelli se conheceram nas gravações de "O Clone" (2001). Eles engataram relacionamento que durou três anos.

Alt Tabet

Toda quarta, Antonio Tabet conversa com personagens importantes da política, esporte e entretenimento. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no Youtube do UOL. Assista à entrevista completa com Murilo Benício:

