Mulher Melão 'invade' trem, faz ensaio ousado e polícia é acionada no Rio

Ela usou peças feitas pelo estilista Abacaxi, da Vila Kennedy, na zona norte do Rio. A modelo fez poses sensuais e empinou o bumbum dentro de um vagão com passageiros, que ficaram sem entender o propósito do ensaio, embora a famosa garanta que o público "amou".

Renata explicou que foi preciso driblar a segurança do trem, mas conta que a polícia foi acionada e eles precisaram ir embora. "Até a polícia apareceu, mas conseguimos fazer tudo bem rápido e os passageiros amaram, principalmente as mulheres, que pediam para tirar fotos e gravar para mostrar aos maridos em casa".

Por meio de nota, a SuperVia, empresa responsável pelos trens do Rio, disse que vai "tomar as medidas cabíveis" contra Frisson e outras pessoas que participaram do ensaio ousado. "O grupo que aparece no vídeo embarcou na estação usando roupas convencionais, que foram retiradas para a gravação de um conteúdo não autorizado pela concessionária, que irá tomar as medidas cabíveis".