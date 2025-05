MC Poze é Marlon Brandon: famosos que deixaram nome real nos bastidores

O cantor explicou ao G1 em 2018 que o nome artístico surgiu no início da carreira, quando ainda fazia dupla com o amigo Alessandro. Seu nome de batismo, disseram a ele, não combinava com o do parceiro. Então optaram por Gustavo. Ao seguir em carreira solo, resolveu continuar com o nome artístico, mas com o sobrenome real.

O problema é que já havia um cantor chamado Gustavo Lima na Argentina e o registro de suas músicas se tornaria complicado. Daí a ideia de adotar dois "T" em Gusttavo.

Zezé Di Camargo & Luciano são Mirosmar José de Camargo e Welson David de Camargo

Zezé di Camargo & Luciano Imagem: Alisson Demetrio/Divulgação

Zezé apostou no apelido, enquanto Luciano teve seu nome escolhido aleatoriamente, testando o que facilitaria o reconhecimento do público no início da carreira. A revelação foi feita por Wanessa Camargo no BBB 24.

Chitãozinho & Xororó são José Lima Sobrinho e Durval de Lima