Saiba quanto MC Poze do Rodo, preso no Rio, cobra de cachê

MC Poze do Rodo, preso no Rio de Janeiro por suspeita de apologia ao crime e envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, viu seu cachê aumentar depois de fazer sucesso nos últimos anos.

Quanto Poze do Rodo cobrava por show?

Poze cobrava pelo menos R$ 40 mil de cachê por show. A informação foi divulgada em 2023, quando a Funarj, fundação responsável pela promoção e administração de diversos espaços culturais do Estado do Rio de Janeiro, cancelou uma apresentação do músico no Teatro João Caetano, após críticas de deputados estaduais bolsonaristas.

Na época em que estourou, MC Poze do Rodo disse que recebia um cachê de R$ 20 mil por show. Segundo o funkeiro, era possível acumular por volta de R$ 240 mil por mês com as apresentações.