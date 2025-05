Matheus, da dupla com Kauan, tem conta bancária invadida e perde R$ 700 mil

O sertanejo Matheus Aleixo, da dupla Matheus e Kauan, foi vítima de um crime digital após ter seu celular furtado em São Paulo.

O que aconteceu

O artista relatou que criminosos conseguiram acessar sua conta bancária e realizar um golpe de mais de R$ 700 mil. "Gente, estou entrando aqui porque ainda não consegui acessar meu perfil oficial. O bandido que me roubou mudou todas as minhas senhas, e não sei como, já que logo depois do roubo ativei o 'Buscar iPhone'. Ele está até acessando meu WhatsApp", contou Matheus em um perfil secundário.

Mesmo tendo comunicado aos bancos, os criminosos conseguiram realizar transferências. "Mais de 700 mil reais foram roubados via PIX, e o banco não me procurou nenhuma vez para confirmar se era eu. Acredito que eles irão resolver, por isso não vou citar o nome do banco", completou.