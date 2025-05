Como Odete Roitman acaba com a paz de Marco Aurélio em 'Vale Tudo'

Odete Roitman (Débora Bloch) finalmente desmascara Marco Aurélio (Alexandre Nero) após descobrir uma manobra suspeita envolvendo a TCA. As cenas estão previstas para irem ao ar no sábado (31).

O que vai acontecer

Odete analisa um relatório enviado por Consuelo (Belize Pombal) e nota algo estranho. No documento, ela percebe o cancelamento de um voo com boa taxa de ocupação e a criação de uma nova rota passando por um aeroporto em uma pequena cidade do Centro-Oeste.