Final de 'Garota do Momento' será marcado por assassinato; saiba quem morre

Geraldo afirma que irá se aposentar com o dinheiro que ganhou para mentir no depoimento contra Clarice (Carol Castro). "Eu agradeço a oferta, mas já estou aposentado. E com esse dinheiro é que nunca mais eu vou precisar levantar uma palha. Adeus", fala enquanto se dirige ao elevador.

O capanga cai no poço do elevador jogado por Maristela. "Ah, que pena. O coitado não viu que tava em manutenção", diz ela ao ver Geraldo morrer.

Geraldo (Bruno Lourenço Fernandes) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.