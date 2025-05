Viajando o mundo, Ewan McGregor brinca sobre receio de passar pelo Brasil

É interessante isso, porque parte da experiência de ser ator é que você está sempre longe. O Charley foi ator, eu sou ator... Isso faz parte do nosso trabalho: viajamos. Ewan McGregor

Mas na aventura automobilística da dupla, teve espaço para encontro em família. Foram cinco dias de pausa em Helsinque, na Finlândia, que ficava no meio do caminho. "Escolhemos esse lugar porque seria um bom ponto para todos se encontrarem", afirma o ator, que é pai de 3 filhos, sendo o mais novo de apenas três anos, fruto de seu casamento com a atriz Mary Elizabeth Winstead, 40.

Cozinhamos juntos, preparamos um jantar grande e conseguimos nos reconectar com nossas famílias antes de seguir para a segunda parte da viagem — que depois pareceu muito mais longa, porque a gente acabara de ver todo mundo. E foi difícil depois disso. Ewan McGregor

Ainda assim, o ator classifica como "maravilhoso" poder viajar e fazer o que ama. "Tenho muito orgulho de que essas viagens inspirem as pessoas a olharem para o mundo e a viajarem também. Por isso, acredito que vale a pena. E nós ganhamos muito com isso."

30 anos de estrada

O documentário é novo, mas a jornada de MsGregor e Charley Boorma já é antiga. "Fazemos essas expedições documentadas há 20 anos", contou Charley, antes de corrigir com um sorriso: "Na verdade, Ewan e eu pilotamos juntos há quase 30 anos. Já vivemos de tudo que você pode imaginar com motocicletas —e com amigos que se juntam a nós nessa paixão".