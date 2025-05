Ex-marido diz que Letícia Colin é um 'amor da vida' após separação

Michel Melamed, 49, disse que sua ex-esposa, Letícia Colin, 35, "é um amor" para toda a vida — os dois se separaram no ano passado.

O que aconteceu

Melamed destacou que mantém um bom relacionamento com Colin, sobretudo por causa do filho deles, Uri 5. "Fica todo o amor do mundo. [A Letícia] é um amor da vida e a gente tem o nosso pequeno [para criar]", declarou em entrevista à GQ Brasil.

Letícia e Michel se conheceram em 2016 no programa Bipolar Show, que ele apresentava no Canal Brasil. Melamed afirmou que "guarda esse episódio com muito carinho", porque foi a partir dali que os dois se apaixonaram e engataram relacionamento.