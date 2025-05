Ex-É o Tchan vive há 9 anos no Canadá e fez figuração em séries de sucesso

Edson Cardoso, 52, o Jacaré da extinta banda É o Tchan, falou sobre a vida no Canadá, onde mora desde 2016 com a esposa, Gabriela Mesquita, e os dois filhos.

O que aconteceu

O ator e ex-bailarino decidiu deixar o Brasil após deixar a Globo, onde atuava nos humorísticos "A Turma do Didi" (1998-2010) e "Aventuras do Didi" (2010-2013). "Eu já não estava mais no Tchan, estava só na 'Turma do Didi', e minha esposa falou: 'A gente precisa de um plano B', porque essa coisa de todo ano renovar contrato, se eu vou ficar empregado ou não...", recordou ele, em entrevista ao canal Two Canadá (YouTube).

Jacaré e Gabriela, então, escolheram o Canadá para recomeçar a vida — praticamente do zero. "Vim para cá sem falar muito inglês. Quando cheguei, eu falei: 'Esquece, não sou mais o Jacaré, o famoso'. Eu não tenho vergonha de trabalhar. Vou limpando, capinando, dirigindo, construindo, atendendo."