Deborah Secco exibe abdômen definido após treino pela manhã: 'Sextamos'

Deborah Secco, 45, começou o dia se exercitando.

O que aconteceu

A atriz compartilhou um vídeo em que aparece com o corpo definido, logo após o treino. A famosa vestiu um conjunto branco composto por top e microshort, mesmo com as temperaturas mais baixas hoje no Rio.

Deborah demonstrou ter acordado com disposição. "Sextamos como, meu povo? Levamos a pequenininha na escola, treinamos e agora bora começar o dia", disse a atriz, referindo-se à sua rotina ao lado da filha Maria Flor, de 9 anos. A menina é fruto do relacionamento da atriz com o diretor de cinema Hugo Moura, com quem foi casado anteriormente.