De férias em Dubai, Evaristo Costa posa de sunga nas redes sociais

Evaristo Costa, 48, publicou em suas redes sociais alguns registros de sua estadia na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes.

O que aconteceu

O jornalista divulgou uma foto em que aparece de sunga, à beira da piscina. Ele incluiu na imagem, compartilhada nos stories de seu Instagram, a temperatura exata do momento em que a foto foi tirada: 39ºC.

Evaristo admitiu que tem sofrido com as altas temperaturas da cidade. Em outro registro publicado pelo comunicador, ele aparece com a testa pingando suor — e dá um conselho a seus seguidores: "Se você não aguenta cinco minutos dentro de uma sauna, Dubai não é para você".