De arma a carta: o que dizem MP e defesa de Cupertino em 2° dia de júri

O segundo dia de julgamento de Paulo Cupertino, acusado de matar Rafael Miguel, ator mirim de Chiquititas, e João e Miriam, país do artista, foi iniciado pela manhã no Fórum da Barra Funda, localizado na zona oeste de São Paulo.

Sentença pode ser divulgada ainda hoje. Desde às 10h30, promotores do MP e advogados de defesa defendem suas teses após os dez depoimentos realizados ontem — sete testemunhas e três réus se manifestaram oficialmente. Paulo Cupertino está presente no plenário para acompanhar as deliberações.

O que diz o MP

Thiago Marin e Rogério Zagallo, promotores do MP, representaram a acusação. Durante interrogatório realizado ontem, Paulo Cupertino os desafiou a provarem que ele era o responsável pelos homicídios.