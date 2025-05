Cynthia Nixon detona 'branquitude excessiva' em Sex And The City: 'Odiava'

Ela também admitiu que a forma como a série abordava outros temas de diversidade chegava a ser "constrangedor". "Algumas coisas relacionadas a pessoas trans, à comunidade LGBT+, eram um pouco constrangedoras de se ver".

Cynthia Nixon, filiada ao partido Democrata, é abertamente defensora dos direitos humanos. Ela, que é casada com a ativista Christine Marinoni, é uma das estrelas de "Sex And The City", e retornou no elenco do reboot da série, intitulado "And Just Like That...", novamente no papel de Miranda Hobbes — a trama está atualmente em sua terceira temporada no streaming da Max.