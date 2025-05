Christian Chávez: 'Imprensa me tirou do armário de forma agressiva aos 23'

Já "Si Hablara de Él" coloca o cantor em terceira pessoa. "Sempre me questionei: será que as pessoas me amariam se soubessem essas coisas de mim? As pessoas ainda iam me amar e aceitar se eu fosse honesto e transparente?"

"Si Solo", por sua vez, é uma confrontação pessoal. É nesse momento que Christian diz: "Estou sendo completamente honesto e falando de coisas que eu não consegui a vida ainda. Uma forma de exorcizar é falar a verdade".

Joelma e Christian Chávez, ex-RBD, durante micareta em 2024 Imagem: Araújo/AGNews

Para Christian, o Brasil representa um "lugar seguro", por isso, a faixa homônima traz referências à bossa nova e à "Garota de Ipanema", composta por Tom Jobim e Vinicius de Moraes. "Com RBD ou sem RBD, Brasil me faz sentir em casa. Quando o produtor musical me falou 'feche os olhos e pense num lugar onde você é feliz e trate de ouvir a música', eu pensei no Brasil."

Brasil é o lugar onde me sinto livre, não sou julgado... A conexão com o povo brasileiro é maravilhosa desde a primeira vez que pisei no Brasil. Foi 'wow'. Tenho uma conexão longa e especial. Acho que na minha vida passada eu fui brasileiro. Assim, decidi começar a estudar português para falar com as pessoas e ter mais conhecimento da cultura.

Nos últimos anos, em carreira solo, ele se apresentou em cidades fora do eixo Rio-São Paulo, como João Pessoa, São Luís e Belém. "É maravilhoso conhecer toda a riqueza cultural que tem no Brasil. Nossa, é tanta música, comida, cor e felicidade. É uma paixão."