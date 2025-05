Christiane Pelajo revela gafe ao fazer teste para apresentar BBB na Globo

Christiane Pelajo, 54, revelou que chegou a fazer teste para apresentar o Big Brother Brasil ao lado de Pedro Bial, 67, mas cometeu uma gafe ao confundir o nome do reality da Globo com a Casa dos Artistas, do SBT.

O que aconteceu

Pelajo disse que antes de Marisa Orth ser confirmada na apresentação ao lado de Bial, a direção da Globo pediu para que ela e Renata Vasconcellos fizessem testes. A apresentação dupla aconteceu na primeira temporada do reality show, em 2002, e durou pouco tempo. Após a primeira semana, Bial passou a tocar o programa sozinho.