Choro, desabafo e nova acusação: como foi 1° dia de julgamento de Cupertino

Nunca existiu um crime premeditado da minha parte. Eu não estava armado no dia dos fatos. Basta me mostrar uma imagem para provar. Eu sei que seria capaz de coisas piores para defender a minha família. Meu depoimento não é ensaiado, não preciso de script. Paulo Cupertino

Juiz desabafou no plenário após encerramento do depoimento de Cupertino. "Que bom que você não me viu fazendo xixi", brincou o réu após quase duas horas de interrogatório. Minutos antes, o réu pediu uma pausa para ir ao banheiro.

Nessa altura do campeonato... Só me faltava uma porr* dessas. Antonio Carlos Pontes de Souza

Maria Carvalho, também ex-mulher de Cupertino, afirmou nunca ter presenciado um comportamento agressivo do réu. Eles se relacionaram por aproximadamente 20 anos e tiveram dois filhos.

Nunca me senti ameaçada pelo Paulo. Ouço tantas coisas, e tenho certeza que aumentaram. [...] O que eu via na TV não tinha relação com a pessoa que convivia comigo. Maria Carvalho

Durante a noite, foram ouvidos outros dois réus. Wanderley Antunes e Eduardo Machado foram acusados de colaboração na fuga de Paulo Cupertino — que permaneceu foragido por três anos antes da prisão preventiva, em 2022.