Chico: Comportamento agressivo de Dhomini no Power Couple é preocupante

Dhomini protagonizou mais um momento de agressividade durante o Power Couple Brasil, reality show da Record. Ele se envolveu em uma briga com Kadu, e chegou a ameaçá-lo de agressão. Durante o Central Splash desta sexta-feira (30), Chico Barney mostrou sua preocupação com o comportamento explosivo dele.

Dhomini e Adriana se tornaram o Casal Power da semana, e Kadu não gostou de como eles escolheram a divisão dos quartos. Eles acabaram discutindo e Dhomini precisou ser contido pela segurança do programa.