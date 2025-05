Brad Pitt fala pela 1ª vez sobre desfecho do divórcio com Angelina Jolie

Brad e Angelina anunciaram a separação em 2016. Posteriormente, o ex-casal deu início a um longo processo de divórcio, que envolveu um patrimônio multimilionário, além da custódia dos filhos. Atualmente, o artista não mantém contato com nenhum herdeiro e alguns deles até chegaram a abrir mão do sobrenome do pai.

No decorrer do divórcio, Jolie chegou a acusar Pitt de violência doméstica. Após a conclusão do imbróglio judicial, a atriz emitiu comunicado em que celebrou o desfecho do processo, e afirmou ter ficado "aliviada" com o fim da disputa.