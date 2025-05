Atriz de 'Lost' mostra rosto machucado após sofrer acidente na praia

Evangeline Lilly, 45, apareceu nas redes sociais com o rosto machucado após sofrer acidente na praia.

O que aconteceu

Na manhã de hoje, a atriz da série "Lost" fez uma postagem nas redes sociais exibindo o rosto ensanguentado. "Desmaiei na praia. E caí de cara numa pedra", explicou ela.

Segundo ela, no hospital, os profissionais da saúde ficaram preocupados com seu lapso de memória. "Os enfermeiros e o médico entraram em ação imediatamente, mais determinados a descobrir a causa do meu desmaio do que a costurar o buraco que a rocha abriu no meu rosto", contou.