7 atores mirins que fizeram muito sucesso e abandonaram a carreira

Debby Lagranha

Debby Lagranha, 33, foi uma das principais estrelas mirins dos anos 1990 e 2000. Ficou famosa sobretudo com suas participações em A Turma do Didi, Xuxa no Mundo da Imaginação, Malhação e filmes como Xuxa e os Duendes.

Em 2012, deixou a carreira artística para se dedicar à Medicina Veterinária. Formou-se em 2013 e, desde então, atua na área, sendo proprietária de uma clínica veterinária e de uma empresa de suplementos para pets.

Tem 500 mil seguidores no Instagram e se denomina comunicadora também. Em 2019 participou do reality show Power Couple Brasil e em 2020 do Troca de Esposas, ambos exibidos na Record.

Debby Lagranha na infância e, ao lado, com os dois filhos Imagem: Reprodução/Instagram

Eunice Baía

Eunice Baía, 34, ficou conhecida por protagonizar os filmes "Tainá - Uma Aventura na Amazônia" (2001) e "Tainá 2". Indígena do povo Baré, Eunice foi a escolhida entre mais de 3000 crianças para o papel no longa.