Após 'Volta por Cima', Isadora Cruz retorna à TV como mocinha sonhadora

O que ele não imaginava era que esse arrasta-pé marcaria o destino dos dois para todo sempre e daria início a uma guerra. A atração mútua entre Rosa e Josué é instantânea, visível a todos os presentes e também ao anfitrião. Se sentindo desafiado pela atitude do rapaz, Elói manda seus jagunços, Tatarana (Rafa Sieg) e Marimbondo (Alexandre Paes), expulsarem os Alencar da festa, o que põe fim a uma longa e amistosa convivência entre as duas famílias vizinhas.

Josué (Thomás Aquino), Sabiá (Vitor Sampaio), Milagre (Ítalo Martins) e Arduíno (Irandhir Santos) em 'Guerreiros do Sol' Imagem: Estevam Avellar/Globo

'Guerreiros do Sol' é uma novela original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, com colaboração de Claudia Tajes, Mariana Mesquita, Ana Flávia Marques, Dione Carlos e Marcos Barbosa. Frederico Pernambucano de Mello, autor do livro homônimo, é consultor de pesquisa e conteúdo. A obra tem direção artística de Rogério Gomes, direção de João Gomes e Thomaz Cividanes, produção de Juliana Castro e direção de gênero de José Luiz Villamarim.

A novela estreia no dia 11 de junho no Globoplay e no Globoplay Novelas (antigo Canal Viva). No serviço de streaming, serão liberados cinco capítulos por semana, sempre às quartas-feiras. No canal linear, os capítulos serão exibidos de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reapresentação do capítulo de sexta no sábado.