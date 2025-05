4 horas de sono, prova esportiva: o 'diário' da brasileira no Miss Mundo

Jéssica conta que todas as 108 candidatas passam por um teste, que neste ano foi uma corrida. Divididas, oito países avançavam para os próximos desafios esportivos por continente. A brasileira não conseguiu vaga pelas Américas e Caribe, mas acompanhou as colegas.

Depois de selecionarem oito por continente, elas tiveram três esportes: arremesso, o outro era tipo um tênis e o outro acho que foi uma corrida [novamente]. E aí teve a vencedora [da Estônia], as classificações. Eu não pontuei porque eu não me classifiquei. Jéssica Pedroso, sobre a etapa esportiva

Candidatas do Miss Mundo 2025 acompanham etapa esportiva do concurso Imagem: Ricardo J. Siviero/Miss World

Pontuações rumo à final

Ainda que não tenha se classificado previamente no Top 40 antes da final — até a publicação desta reportagem —, Jéssica garantiu pontos em pelo menos três etapas do concurso.

No desafio "Frente a Frente", quando a miss discursa sobre um assunto e são avaliadas habilidades como comunicação, Jéssica ficou no Top 8, com a segunda vaga das Américas e Caribe. No desafio Multimídia, aconteceu o mesmo, com a brasileira chegando no Top 8. Ela ainda ganhou pontos ao ficar no Top 24 da prova de talento, vencida pela Miss Indonésia, Monica Kezia Sembiring.