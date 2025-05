Zé Felipe faz apelo nas redes: 'Quero pedir pra parar de atacar a Virginia'

Virginia e Zé Felipe usaram as redes sociais para anunciar o término do casamento após quatro anos. O ex-casal publicou uma foto conjunta em seus perfis na qual a influenciadora aparece sentada no colo do cantor. Na legenda, dizem optar pela "honestidade e não por uma vida de aparências".

Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.

Eles pediram para que os seguidores não julgassem a decisão, nem criassem histórias sobre a notícia. "Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos".