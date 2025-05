Virginia apaga vídeo gravado em show de Zé Felipe: 'Sofrendo'

Mesmo após anunciarem oficialmente o fim do casamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe continuam demonstrando publicamente uma relação de parceria e amizade. A influenciadora tem acompanhado o cantor em sua turnê por Portugal, mas um episódio recente chamou a atenção dos fãs.

O que aconteceu

Durante a apresentação de Zé Felipe em Coimbra, Virginia esteve presente nos bastidores. A apresentadora do SBT compartilhou diversos momentos do show em suas redes sociais. Em um dos vídeos publicados, ela apareceu cantando o hit romântico "Só Tem Eu" e escreveu na legenda: "Sofrendo com motivo".

A publicação em questão, no entanto, foi apagada poucas horas depois. Esse foi o único post excluído por Virginia, que curtia o show do ex-marido em cima do palco.