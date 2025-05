TJ vê superfaturamento e anula contrato de Leonardo para show de R$ 750 mil

A Justiça de Mato Grosso anulou um contrato da Prefeitura de Gaúcha do Norte, a 544 km de Cuiabá, com o cantor Leonardo, 61, após identificar superfaturamento. Cabe recurso da decisão.

O que aconteceu

Apresentação do cantor, marcada para 1º de junho de 2024, foi contratada por R$ 750 mil. Na sentença, a Talismã (empresa do artista) foi condenada a devolver R$ 300 mil aos cofres públicos.