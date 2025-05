Chuva de tragédia: Cecília tem destino cruel no remake de 'Vale Tudo'

Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Poucos dias depois, porém, no capítulo do sábado (31), Cecília sofrerá um grave acidente de carro e ficará em coma. Na primeira versão, a personagem morre, mas desta vez a personagem sobrevive e enfrenta um lento período de recuperação.

Para piorar, enquanto está no hospital, Laís desaparece após um passeio de barco, deixando Sarita sob os cuidados da pior pessoa possível: Marco Aurélio.

Laís (Lorena Lima) e Sarita (Luara Telles) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

Ainda no capítulo desta quinta: Renato se sente aliviado com a decisão de Leila. Leila não repara a falta de entusiasmo de Renato quando ela propõe um programa com Bruno no fim de semana.

Solange vê a foto de Maria de Fátima com Afonso nas redes sociais. Afonso desmaia ao cruzar a linha de chegada durante a maratona. Afonso e Maria de Fátima se encontram.