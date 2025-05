Atriz transforma água do próprio banho em linha de sabonetes: 'Para homens'

A atriz Sydney Sweeney, 27, conhecida por seus papéis em "Euphoria" e "The White Lotus", resolveu vender um produto bastante inusitado. Ela está comercializando um sabonete feito com a água do seu próprio banho.

O que aconteceu

Em parceria com uma marca de sabonetes, Sweeney lançou 5.000 frascos limitados. Cada unidade acompanha um certificado de autenticidade, garantindo que a água utilizada na fabricação realmente passou pelo ritual de banho da atriz. A proposta, segundo ela, é transformar um desejo curioso dos fãs em produto real e, claro, rentável.