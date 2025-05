Regis Danese se retrata após cobrar suposta dívida de goleiro do Santos

Regis Danese, 52, manifestou-se a respeito da acusação de que Gabriel Brazão, 24, teria deixado de honrar uma dívida financeira contraída com ele.

O que aconteceu

O cantor gospel começou explicando que ajudou Brazão financeira e logisticamente no início da carreira deste como jogador de futebol. "O cantor arcou com diversas despesas necessárias para evolução da carreira do atleta, tais como passagens aéreas (cuja aquisição nem sempre era feita pela família do jogador), custos de moradia e disponibilização do motorista particular que atendia a sua própria família", explicou a assessoria jurídica do artista, em nota oficial publicada no Instagram.

No entanto, a expectativa de reembolso desses auxílios nunca chegou a ser formalizada entre Danese e Gabriel. "Até em razão da proximidade entre o atleta e o artista, que eram vizinhos no mesmo condomínio, jamais foi formalizado qualquer documento estipulando a obrigação de devolução dos valores investidos, apesar da relevante contribuição na carreira do jogador."