MC Poze: o que diz a lei sobre apologia ao crime e liberdade de expressão

Para Gama, letras que mencionam drogas ou armas, sem glorificação explícita, não configuram apologia. "Na maioria das vezes, elas narram conflitos sociais desconhecidos por parte da sociedade", disse. O advogado considera "juridicamente delicado" usar a norma penal contra manifestações artísticas.

A realização de shows em comunidades controladas por facções também não pode, por si só, sustentar a acusação de associação para o tráfico. "Isso evidencia mais as deficiências do Estado do que a culpa do artista", afirmou Gama. Ele critica o que chamou de "criminalização automática da geografia".

Sobre a prisão temporária, Gama afirma que a medida é excessiva, populista e midiática. "Não se trata de um crime previsto na Lei 7.960/89, que regula esse tipo de prisão", pontuou. Segundo ele, a detenção revela possível constrangimento ilegal, sem base concreta nos autos.

Marcha da Maconha

O também criminalista Felipe Guerra Camargo Mendes destaca que manifestações artísticas, ainda que provocadoras, não configuram crime. "A exaltação ao crime deve ser clara, direta e incisiva", afirmou. Ele lembra que o STF já reconheceu a legalidade de manifestações como a Marcha da Maconha, por tratar-se de exercício legítimo da liberdade de expressão.

Mendes reforça que cantar em locais dominados por facções não comprova vínculo com o tráfico. "Esse raciocínio é perigoso, pois esbarra na criminalização da geografia e da classe social", afirmou. Segundo ele, a associação criminosa exige provas de estabilidade, vínculo e divisão de tarefas — não suposições baseadas no local do show.