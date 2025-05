Princesa italiana sofre acidente de moto e precisa ser reanimada na UTI

Ela agradeceu à equipe do Hospital Princesa Grace, em Mônaco. "Obrigada pelo cuidado especializado durante aqueles dias críticos, e à equipe de emergência e aos socorristas que estavam no local, cujas ações rápidas e decisivas nos primeiros momentos fizeram toda a diferença."

Maria Carolina compartilhou uma série de fotos no hospital. Dias antes, ela participou do Grand Prix, em Mônaco, e do Festival de Cannes.

A princesa é herdeira da casa espanhola de Bourbon. Os Bourbons comandaram o sul da Itália e a Sicília por mais de um século.