Paulo Cupertino matou ator a sangue frio, diz ex: 'Me bateu a vida inteira'

Vanessa Tibcherani, 45, afirmou que Paulo Cupertino foi o responsável pela morte de Rafael Miguel e dos pais do ator em 2019. A mãe de Isabela Tibcherani disse ter sido agredida diversas vezes no período em que conviveu com o réu.

Ele assassinou três pessoas a sangue frio. Ele seria capaz, pois me bateu a vida inteira. Imagina o que ele faria com estranhos?

Vanessa Tibcherani

O que disse Vanessa

Testemunha afirmou que já sofreu sete lesões nas costelas e quatro no nariz em decorrência de agressões de Paulo Cupertino. "Ele sempre foi explosivo. Não consigo mensurar quantas vezes ele me bateu."