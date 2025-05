Chance de virada? Parcial UOL tem disputa acirrada na 5ª DR do Power Couple

Talira e Pessina apareciam como o casal sem risco de eliminação na parcial. O casal somava 43,64% dos votos.

Emilyn e Everton estavam salvos na sequência, com uma quantidade de votos distante do 1º lugar. O casal que parou na DR com o menor saldo somava 30,66%.

Os eliminados da noite, segundo a parcial, seriam Bia e Gui. O casal aparecia na enquete com 25,71% dos votos.

O resultado da DR será anunciado ao vivo durante a edição de hoje do Power Couple. O reality vai ao ar a partir das 22h30min, logo após "Reis".