Oruam se revolta com prisão de MC Poze: 'O cara é exemplo'

O rapper Oruam, 24, se manifestou sobre a prisão de MC Poze do Rodo, detido na madrugada de hoje pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ao ver as imagens do funkeiro algemado, Oruam demonstrou indignação e saiu em defesa do colega. "Te amo, pai. Maior covardia. Olha o que eles fazem com ele. Vai tomar no c*. O Estado gosta de envergonhar nós [SIC]", escreveu nas redes sociais.

O cantor também questionou a necessidade da abordagem policial e defendeu a trajetória de Poze. "Algemaram o Poze, nem precisa disso. O cara é exemplo para várias pessoas. Todo mundo sabe que isso aí é uma mentira. Ele é cantor. Ele canta em baile de favela. Ele não é envolvido com facção nenhuma, com todo respeito. Maior covardia mesmo", desabafou.