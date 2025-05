MC Daniel critica prisão de Poze: 'Parece que foi ele quem roubou o INSS'

A prisão de MC Poze

O artista foi preso no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. O rapper é investigado por apologia ao crime e suposto envolvimento com o Comando Vermelho (CV).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o cantor realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV. A "segurança" desses eventos era garantida pela presença ostensiva de traficantes com armamento de grosso calibre, como fuzis.