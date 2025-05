MC Daniel defende mãe de acusações de golpe e ataca ex-sócia dela: 'Mentiu'

Talita alega, entretanto, que Amorim desistiu da parceria depois que ela já havia se desfeito dos bens de sua loja. "Por acreditar nisso, abri mão de todo o meu estoque, do meu mobiliário, dos meus clientes, do meu ponto comercial. Há mais de três meses, eu trabalhava num sonho que acabou virando um verdadeiro pesadelo. Faz seis dias que estou à base de medicação. Me vi sem nada. Me desfiz de tudo o que tinha, me dediquei exclusivamente à Amoriah. Hoje estou destruída, sem chão, sem saber como vou juntar os cacos para recomeçar."

Busnello alega que a mãe de MC Daniel fez isso intencionalmente para deixar de tê-la como concorrente. "Nossa fusão foi baseada em palavra, boa-fé, família. Ela foi construída antes mesmo de ser formalizada no papel. O que eu jamais imaginava é que uma pessoa que faz café da manhã bíblico, que prega a Palavra [de Deus], que fala de família, filhos e que deseja ser referência no empreendedorismo feminino, fosse agir de forma tão sorrateira para me tirar do mercado. Ela mexeu com os meus sonhos, com os meus sentimentos. Usou minha dedicação, minha energia, a verdade do meu trabalho e, no final, sua atitude foi fria, ardilosa."