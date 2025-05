MC Poze do Rodo: chamado de 'pitbull do funk', cantor acumula 'proibidões'

Poze ganhou notoriedade em 2019 com a música "To Voando Alto". A parceria com DJ Gabriel do Borel, que acumula mais de 100 milhões de views no YouTube, é responsável por popularizar um de seus apelidos: "O pitbull do funk".

Desde então, o MC lançou sucessos como "A cara do crime", "Me sinto abençoado", "Essência de cria" e "Diz aí qual é o plano?". Os "funks proibidões" causam polêmicas pelas letras que abordam o tráfico de drogas. Poze disse que as composições são "reflexo da vida que vivia".

Respeita o CV, que só tem bandido brabo, só menor de guerra Poze na música "Fala que a tropa é Comando Vermelho"

Ele já foi preso em 2019 durante show em Sorriso, no Mato Grosso, por apologia ao crime.

O cantor, que ostenta vida de luxo, mora em mansão na Zona Oeste do Rio. A casa fica localizada em condomínio de alto nível no Recreio dos Bandeirantes, onde foi preso nessa manhã.