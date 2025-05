Cupertino será julgado hoje pela morte do ator Rafael Miguel; relembre caso

O julgamento de Paulo Cupertino será iniciado hoje, às 10h, no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais do jovem em 2019, ele será julgado por triplo homicídio qualificado.

Relembre o caso

Rafael Miguel, que interpretou o personagem Paçoca na novela "Chiquititas", do SBT, e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, foram assassinados em junho de 2019, em São Paulo. Os três foram baleados após terem ido até a casa da namorada do ator de 22 anos, Isabela Tibcherani. O crime aconteceu na estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na zona sul da capital.

O pai da namorada de Rafael, Paulo Cupertino Matias, teria sido o autor dos 13 disparos contra as vítimas. No mesmo mês, a Justiça decretou a prisão temporária de Cupertino, que fugiu depois do crime. Um ano depois, o mandado de prisão temporária dele foi convertido em preventiva.