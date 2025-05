Jenna Ortega fala sobre sucesso em 'Wandinha': 'Me tornei infeliz'

Jenna Ortega concordou, ao acrescentar que as pessoas estão sempre a olhando de cima para baixo."Me identifico imensamente com isso, e sempre foi muito irritante, porque você simplesmente sente que não está sendo levada a sério. Sabe, é como quando você está vestida com uma fantasia de colegial... Tem algo nisso que é muito condescendente. Além disso, quando você é baixa, as pessoas já estão fisicamente olhando para você de cima".

A atriz ainda apontou que diferente dos homens, que conseguem ter uma boa transição profissional da adolescência para fase adulta, as mulheres são sempre julgadas por "crescerem". "Se elas não mantêm aquela imagem perfeita de como foram apresentadas a você pela primeira vez, então é: 'Ah, tem algo errado. Ela mudou. Vendeu a alma.' Mas você está vendo essas mulheres nos momentos mais decisivos de suas vidas; elas estão experimentando, porque é isso que se faz", disse Ortega.