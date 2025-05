IZA ganha personagem que vai agitar a reta final de 'Garota do Momento'

Silvana vai cantar no Clube Gente Fina. Ela fará uma performance da música "Cry Me a River" durante uma festa no local.

Na mesma ocasião, Ulisses (Ícaro Silva) surpreende a todos ao pedir a palavra. O filho de Vera (Tatiana Tibúcio) sobe ao palco para declarar seu amor por Glorinha (Mariana Sena) e fazer um pedido de casamento à cabeleireira.

'Garota do Momento': Ulisses (Ícaro Silva) pede Glorinha (Mariana Sena) em casamento Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.