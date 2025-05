Irmã de Zé Felipe relata ataque nas redes: 'Não discuto, só bloqueio'

A separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca continua repercutindo nas redes sociais e quem resolveu se manifestar, desta vez, foi Monyque Isabella, irmã do cantor.

O que aconteceu

A agrônoma desabafou após ser alvo de críticas e ataques desde que a separação foi anunciada. "É muito difícil, na internet, pedir para as pessoas não opinarem sobre algo que elas nem sabem ao certo o que é. Mas tem uma diferença enorme entre opinar e ofender gratuitamente. Isso eu não aceito, pelo menos no meu Instagram, que é onde eu mando", disse Monyque, que é filha do cantor Leonardo.

A irmã de Zé Felipe contou que tem bloqueado vários perfis por conta de ataques a ela e a pessoas próximas. "A quantidade de pessoas que bloqueei por destilar ódio gratuito contra quem eu amo foi enorme. Eu não discuto, só bloqueio", completou.