'Horizon': como são os filmes da saga que gerou processo a Kevin Costner

O plano inicial de Kevin Costner era uma ambiciosa saga cinematográfica com quatro filmes. As duas primeiras já foram finalizadas, enquanto as outras duas aguardam recursos para entrarem em produção. O ator e diretor já investiu impressionantes US$ 39 milhões (cerca de R$ 222 milhões) de seu patrimônio pessoal no projeto e, agora, busca parceiros financeiros para viabilizar a conclusão deste megaprojeto.

O processo

Devyn LaBella afirma, em seu processo, que Kevin Costner, enquanto diretor, improvisou uma cena violenta na qual a personagem de Hunt seria estuprado. Ela era a dublê principal de Ella Hunt, que interpreta Juliette, na franquia "Horizon".

Segundo a ação judicial, Hunt se recusou a fazer a cena. LaBella, então, foi chamada como substituta sem aviso prévio, preparo ou consentimento —e sem a presença do coordenador de cenas íntimas, profissional essencial em cenas sensíveis.

A denúncia descreve que um ator foi orientado por Costner a subir em LaBella, imobilizá-la e levantar violentamente sua saia durante a filmagem. Ela também destaca que toda cena foi gravada em um set não fechado para proteger a privacidade dos envolvidos.

"Naquele dia, fiquei exposta, desprotegida e profundamente traída por um sistema que prometia segurança e profissionalismo", afirmou LaBella em nota. "O que aconteceu comigo destruiu minha confiança e mudou para sempre minha forma de atuar neste meio."