Fortuna de R$ 400 mi! Advogada explica divisão de bens de Virgínia e Zé

Zé Felipe e Virginia Fonseca pegaram os fãs de surpresa ao anunciarem que estão se divorciando. Para além da vida exposta nas redes sociais, o casal ficou famoso pela ostentação e uma vida luxuosa. Agora separados, como fica a fortuna deles? A advogada Jéssica Ocampo fala sobre o tema no Central Splash.

A fortuna de Zé e Virgínia está avaliada em cerca de R$ 400 milhões e, no Brasil, existem quatro modalidades de divisão de bens em caso de separações. Até o momento, o que se sabe é que eles optaram pelo regime de comunhão parcial de bens.