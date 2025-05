'A Viagem': ausência de negros gerou polêmica e fez Globo tomar atitude

As gravações do "céu" ocorreram em Nogueira, distrito de Petrópolis (RJ), com cerca de 100 figurantes por cena. De acordo com a Folha de S.Paulo, cada um recebia um cachê diário de R$ 8.

Solange Couto e Laura Cardoso em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Aviso sobre "representações não condizentes com a atualidade" em novelas antigas não é veiculado na atual reprise. A mensagem, que reforça que algumas tramas podem ser ofensivas hoje, foi incluída na reexibição da mesma novela no canal Viva. Ela também pode ser vista em outras obras do Projeto Originalidade do Globoplay, mas não é o caso de "A Viagem" no Vale a Pena Ver de Novo.

Splash entrou em contato com a comunicação da Globo e aguarda posicionamento. A matéria será atualizada com o retorno da emissora.