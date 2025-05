Falabella chora ao contar bastidores de última gravação de Marília Pêra

Miguel Falabella, 68, contou detalhes dos bastidores da última gravação de Marília Pêra, na Globo, antes de morrer em 2015.

O que aconteceu

Ator não segurou a emoção, hoje, durante participação no Encontro. A gravação citada pelo artista marcou a despedida da atriz do elenco de "Pé Na Cova", último trabalho dela na televisão.