Dona de Mim hoje (29): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (29) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Samuel aceita o desafio de Leo. Danilo desconfia de Enzo. Leo encontra o contato de Vanderson e afirma a Samuel que se trata de um golpista. Enzo gosta da ideia de Danilo para uma nova peça. Vanderson pede Gabriela em casamento. Samuel exige que Leo esqueça a carta de Ellen. Davi confronta Samuel sobre Leo. Marlon pede ajuda ao Pastor Enoque para conseguir um trabalho para Ryan. Alan expulsa Lucas do galpão, após ele ter mentido. Gabriela descobre que Vanderson ainda é casado com Ellen. Danilo ensaia a peça com Filipa, quando Jaques os flagra em um beijo cênico.