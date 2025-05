Diddy chamava Cassie Ventura por apelidos ofensivos, afirma ex-funcionária

Deont Nash, 25, depôs nesta semana no julgamento de Sean 'Diddy' Combs, 55.

O que aconteceu

A estilista acusou o rapper de chamar constantemente a ex-namorada, Cassie Ventura, 38, por apelidos ofensivos ao longo da relação. Nash trabalhou para o réu entre 2008 e 2018.

'Vadia' e 'prostituta' eram algumas das formas pejorativas com que, segundo a ex-funcionária, Diddy se referia a Cassie diante da própria. "'Vadia' era o apelido preferido dele. Diddy ainda dizia: 'Ela não passa de uma p*ta'", acrescentou a depoente no tribunal, em declaração reproduzida pelo portal Page Six.