'Soube que Cupertino matou homem que se envolveu com minha mãe', diz filha

Mãe de Rafael chegou a perguntar se Paulo era o pai de Isabela. "Não, eu sou a mãe", foi a resposta ouvida por Isabela já dentro de casa. Na sequência, Rafael pediu para conversar com o suposto autor do crime. "Conversar nada", teria respondido Cupertino antes de se iniciarem os disparos.

Eu não entendia o que estava acontecendo. Agachei no chão e tapei os ouvidos. Depois, eu me deparei com os corpos

Isabela

Brigas foram constantes após Paulo descobrir namoro entre Rafael e Isabela: "Apenas minha melhor amiga poderia me visitar. Eu não podia sair de casa", disse a filha do réu.

Antes do crime, Isabela e Rafael planejavam morar juntos. Filha de Paulo Cupertino completou 18 anos no ano em que o então namorado foi assassinado.

Por conta das proibições, Isabela tentou terminar o relacionamento com Rafael. Porém, jovem insistiu em conversar com o pai da jovem para tentar resolver conflito.

O crime

O ator Rafael Miguel, que interpretou o personagem Paçoca na novela "Chiquititas", do SBT, e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, foram assassinados em junho de 2019, em São Paulo. Os três foram baleados após terem ido até a casa da namorada do ator. O crime aconteceu na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na zona sul da capital.