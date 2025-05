Comoção: Vencedor da Palma de Ouro, Jafar Panahi nunca fez filme ruim

"O Agente Secreto" até teve uma torcida forte, mas foi o iraniano "It Was Just an Accident" quem venceu o grande prêmio do Festival de Cannes: a Palma de Ouro.

O longa acompanha a vingança de um homem que reencontra seu antigo torturador. "O filme é lindo e baseado na última prisão do diretor, em que esteve em uma cela com presos comuns —não políticos, como ele", revela Mariane Morisawa, convidada no Plano Geral. "Acho que Panahi nunca fez um filme ruim (...) Seu filme transcende; tem uma importância fora da tela, e reflete sobre o mundo".

Jafar Panahi estar presente no Festival de Cannes, por si só, já é simbólico e um ato de respeito, diz Flavia Guerra. O cineasta iraniano já foi preso em duas ocasiões (em 2010 e 2022) devido à sua postura crítica ao regime de seu país. Apesar de proibido de fazer filmes, ele continuou a fazê-lo clandestinamente e, agora, participou pessoalmente do Festival de Cannes pela primeira vez em 15 anos.